Fuksas: “Perchè perdere tempo con Commisso? Non è acculturato, il Franchi è un monumento”

All’interno de La Nazione in edicola oggi ha parlato l’architetto Massimiliano Fuksas. Queste le sue parole:

“Perché perdere tempo a spiegare qualcosa a Commisso? O una persona sente il bisogno di acculturarsi oppure no. Noi abbiamo fatto il primo progetto del Franchi per i Della Valle, anche se poi non ne abbiamo saputo praticamente più nulla. Nuovo Franchi? In questo momento andrebbe realizzato uno stadio da 30-35mila posti, massimo 40mila, e usare il Franchi in altro modo, anche se è difficile adeguare un edificio nato per una specifica funzione. Il Franchi è un monumento. Non deve fare la stessa fine del Ponte Morandi”

