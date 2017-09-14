Frosinone, invitata la Fiorentina per inaugurare il nuovo stadio: incasso ai terremotati
Il Frosinone aspetta una risposta dalla Fiorentina per un'amichevole di inaugurazione del nuovo stadio "Benito Stirpe": la data è fissata per il 28 settembre e l'incasso, nel caso di risposta positiva...
A cura di Redazione Labaroviola
14 settembre 2017 11:11
Il Frosinone aspetta una risposta dalla Fiorentina per un'amichevole di inaugurazione del nuovo stadio "Benito Stirpe": la data è fissata per il 28 settembre e l'incasso, nel caso di risposta positiva da parte del club di Viale Manfredo Fanti, andrà devoluto alle famiglie terremotate.