Frey: "Se fossi in Chiesa starei un altro anno in maglia viola con la fascia da capitano, la scelta però è sua"

Queste le parole rilasciate a Sky Sport da Sebastien Frey ex portiere della Fiorentina: "Se fossi in Federico Chiesa io starei un altro anno in viola con la fascia da capitano. Poi magari dopo un camp...

Queste le parole rilasciate a Sky Sport da Sebastien Frey ex portiere della Fiorentina: "Se fossi in Federico Chiesa io starei un altro anno in viola con la fascia da capitano. Poi magari dopo un campionato da protagonista a Firenze cambiare squadra. La scelta però giustamente spetta solo a lui. Dopo il grande entusiasmo iniziale, ora vediamo di che pasta è fatto Commisso e quale sarà il suo progetto per la Fiorentina".