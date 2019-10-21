Frey: "Ribery vuole portare la Fiorentina al top, è il simbolo di questa proprietà. Sto creando il team delle Leggende viola"

Queste le parole rilasciate all'ex viola Sebastien Frey a Leero Sport News: "Ribery? Ansioso di dimostrare che è ancora ai suoi massimi livelli, è già nel cuore dei tifosi viola. Franck è il simbolo d...

Queste le parole rilasciate all'ex viola Sebastien Frey a Leero Sport News: "Ribery? Ansioso di dimostrare che è ancora ai suoi massimi livelli, è già nel cuore dei tifosi viola. Franck è il simbolo della nuova proprietà. Indimenticabile la standing ovation di San Siro, è un grande calciatore. Ci sentiamo ogni giorno, la scorsa settimana ha mangiato a casa mia. Ribery è un calciatore sopra la norma. Lui sa cosa significa vincere, ha la mentalità vincente, ha voglia di portare la Fiorentina al top. Penso che dopo Firenze tornerà a Monaco, gli offrirà un ruolo la società. Si, la Fiorentina è il mio club del cuore, rappresenta qualcosa in più delle altre. La nuova proprietà ha voglia di fare qualcosa di davvero importante, l'acquisto di Ribery e Pedro ne è un segnale. La Fiorentina mi ha offerto un progetto importante ed interessante, uno è la creazione della squadra delle Leggende viola, la stiamo preparando e poi sto creando un'accademia di portieri".