Frey: "Ribery farà magie. Dragowski la scelta giusta. Da Commisso segnali più che positivi"

Queste le parole rilasciate dall'ex portiere viola Sebastien Frey a Radio Bruno Toscana: "Aspettavo solo l'ufficialità di Ribery, sono contento prima per la viola che ha fatto un ottimo acquisto poi p...

Queste le parole rilasciate dall'ex portiere viola Sebastien Frey a Radio Bruno Toscana: "Aspettavo solo l'ufficialità di Ribery, sono contento prima per la viola che ha fatto un ottimo acquisto poi per lui che ha fatto una scelta di calcio e non di soldi. Mi ha detto che a livello fisico è preparato, lavoro di squadra purtroppo no quindi non so se sarà subito pronto ma in campo farà magie. A livello societario è stato giusto cambiare, Commisso ha dato segnali molto positivi con questi tre importanti acquisti per riportare in alto la Fiorentina sia a livello italiano che europeo. Dopo l'arrivo di Ribery credo che un ragazzo sia più incentivato a venire in viola. Franck vi farà divertire, è un ragazzo molto simpatico nello spogliatoio. Lafont la scorsa stagione ha faticato molto, deve crescere. Dragowski la scorsa stagione ha fatto grandi cose, se non vogliono acquistare un calciatore già pronto per la porta questa è stata la scelta più logica. Credo che la viola ha le idee chiare, è arrivato anche Boateng ed è ritornato Badelj. Non posso dire cosa manca ma due calciatori ho sentito che vogliono ancora prenderli, ho fiducia in loro".