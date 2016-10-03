Frey: "Tornare al Franchi è sempre fantastico. Fidatevi di Paulo Sousa. Babacar..."

L'ex numero uno viola: "Ci può stare un periodo così, quest'anno spero in Babacar

L'ex portiere di Fiorentina, Parma, Inter e Genoa Sebastien Frey, intervistato da Sportitalia, ha parlato così della "Partita Mundial" in programma stasera al Franchi e dei temi più attuali di Serie A: "E' sempre bello tornare a Firenze, l'affetto della gente è ancora tanto. Sono davvero felice. Non sarò più allo stesso livello di una volta, ma in campo stasera cercherò di fare la mia figura. Juventus? I bianconeri hanno già conquistato un buon margine in classifica sulle inseguitrici. Le squadre che stanno dietro forse sono più belle a vedersi, ma finiscono per perdere punti per strada. Penso ad esempio al ko del Napoli a Bergamo. Inter? Ancora i nerazzurri devono trovare la continuità di rendimento. Visti i risultati ottenuti finora in Europa League, credo che De Boer debba concentrarsi più che altro sul campionato. Fiorentina? Sono andati via alcuni giocatori importanti come Alonso e questo può aver scombussolato gli equilibri, ma mi fido ciecamente di Paulo Sousa. Mi auguro che quest'anno possa arrivare l'esplosione di Babacar".

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