Frey: "Domenica contro l'Inter sarò al Franchi. Vi chiedo un favore..."
Questo il pensiero di Frey, indimenticato portiere viola, su Instagram:Cari amici fiorentini .... vi voglio comunicare con grande piacere che domenica torno a casa ( il FRANCHI ).... vi voglio numeros...
A cura di Redazione Labaroviola
20 febbraio 2019 13:35
Questo il pensiero di Frey, indimenticato portiere viola, su Instagram:
Cari amici fiorentini .... vi voglio comunicare con grande piacere che domenica torno a casa ( il FRANCHI ).... vi voglio numerosi per sostenere la squadra e per potervi mandare un saluto caloroso 🙏🏻🙏🏻 e magari sentire questo famoso coro chi mi manca da un po’ ...