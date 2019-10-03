Frey annuncia il suo ritorno al Franchi: "Con l'Udinese ci sarò". Il portiere pronto a...

Sebastien Frey ha annunciato sul suo profilo twitter che tornerà al Franchi in occasione di Fiorentina - Udinese di domenica 6 ottobre (alle 12,30). "Io ci sarò", scrive l'ex portierone francese, che...

Sebastien Frey ha annunciato sul suo profilo twitter che tornerà al Franchi in occasione di Fiorentina - Udinese di domenica 6 ottobre (alle 12,30). "Io ci sarò", scrive l'ex portierone francese, che manca dallo stadio da un po' e che, nel frattempo, ha aperto una scuola per numeri uno itinerante.