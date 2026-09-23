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Frattesi: "Tutti avrebbero fatto come Mancini, le critiche contro di lui non hanno senso"

Il giocatore laziale ha difeso il CT che era andato in Arabia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 settembre 2026 18:00
Frattesi: "Tutti avrebbero fatto come Mancini, le critiche contro di lui non hanno senso" -
Nazionale
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Incontro con la stampa per Davide Frattesi dal raduno dell'Italia a Coverciano. Il mediano ha commentato le reazioni contrastanti legate al ritorno di Roberto Mancini alla guida degli Azzurri, gettandosi alle spalle le critiche: «La squadra e io siamo davvero contenti di riaverlo con noi, tutto il resto non ci interessa. C'è sempre chi parla, ma mi chiedo quanti al suo posto avrebbero scelto diversamente... Ho ritrovato lo stesso allenatore che avevamo salutato».

Il giocatore ha poi sottolineato l'importanza di focalizzarsi su una visione a lungo termine anziché sui soli impegni imminenti: «Il nostro sguardo non si ferma alla sfida di settimana prossima, punta molto più in là. Passiamo anche attraverso qualche errore, indispensabile per crescere: solo sbagliando adesso saremo pronti quando la palla inizierà a scottare davvero. I volti nuovi ci offriranno un supporto fondamentale, ma ribadisco: il nostro è un percorso di ampio respiro, non un progetto a breve termine».

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