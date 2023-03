Fratello di Amrabat: “Chelsea, United e Barca volevano Sofyan. In estate si potrà parlare del trasferimento”

Intervenuto ai microfoni di Voetbal Primeur, Nordin Amrabat, fratello del calciatore della Fiorentina Sofyan, ha parlato a VoetbalPrimeur. Il marocchino ha rivelato dei particolari sul futuro del centrocampista viola e della passata finestra di mercato: “Posso citare tre club che sono stati davvero concreti negli ultimi giorni: il Manchester United è arrivato negli ultimi due giorni ma con un’offerta in prestito con opzione di riscatto e la Fiorentina non lo voleva, così come anche il Barcellona che per i problemi finanziari non poteva offrire l’obbligo di riscatto. Il terzo club era il Chelsea.

Il Barça era disposto a pagare tanto, quindi Sofyan sperava davvero che si chiudesse l’operazione. Ma la Fiorentina ha detto ‘no, assolutamente no. Sei uno dei nostri giocatori più importanti, non ti lasceremo andare ora. In estate si potrà riparlare di trasferimento”.

FIORENTINA E ITALIA SI MUOVONO PER PRESTIANNI