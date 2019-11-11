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Franco Melli: "Ieri Montella faceva veramente tenerezza.. Il Cagliari in venti minuti ha mandato tutti a casa"

Il noto giornalista Franco Melli, opinionista fisso di "Radio Radio Lo Sport", in onda sull'emittente radiofonica romana "Radio Radio", tra i tanti argomenti trattati, è intervenuto brevemente anche s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 novembre 2019 18:47
Franco Melli: "Ieri Montella faceva veramente tenerezza.. Il Cagliari in venti minuti ha mandato tutti a casa" -
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Il noto giornalista Franco Melli, opinionista fisso di "Radio Radio Lo Sport", in onda sull'emittente radiofonica romana "Radio Radio", tra i tanti argomenti trattati, è intervenuto brevemente anche su Cagliari-Fiorentina. Queste le sue parole:

"Un Cagliari strabiliante, a differenza delle big che devono soffrire fino al novantesimo per vincere. La squadra sarda in venti minuti sbriga la pratica e manda tutti a casa anticipatamente.. La Fiorentina? Devo essere sincero, ieri Vincenzo Montella, faceva veramente tenerezza.."

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