Franco Melli: "Ieri Montella faceva veramente tenerezza.. Il Cagliari in venti minuti ha mandato tutti a casa"
Il noto giornalista Franco Melli, opinionista fisso di "Radio Radio Lo Sport", in onda sull'emittente radiofonica romana "Radio Radio", tra i tanti argomenti trattati, è intervenuto brevemente anche s...
Il noto giornalista Franco Melli, opinionista fisso di "Radio Radio Lo Sport", in onda sull'emittente radiofonica romana "Radio Radio", tra i tanti argomenti trattati, è intervenuto brevemente anche su Cagliari-Fiorentina. Queste le sue parole:
"Un Cagliari strabiliante, a differenza delle big che devono soffrire fino al novantesimo per vincere. La squadra sarda in venti minuti sbriga la pratica e manda tutti a casa anticipatamente.. La Fiorentina? Devo essere sincero, ieri Vincenzo Montella, faceva veramente tenerezza.."