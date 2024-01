Franchi, la Fiorentina non si è espressa, resta perplessa. Ma la società viola ha ancora quattro dubbi 

La diplomazia ha fatto il proprio corso, ma la Fiorentina non ha ancora espresso ufficialmente la propria posizione in merito e c’è perplessità, si legge, sui fondi mancanti per completare il progetto Arup; non solo, perché gli interrogativi riguardano anche le distribuzioni dei costi per completare le finiture interne dell’impianto, che ancora non sono stati affrontati. Infine, rimane pendente l’adeguamento alla Serie A del Padovani, con la società viola che ha fatto sapere di non voler contribuire economicamente. Per non parlare del costo della concessione del Franchi per la stagione col cantiere, la prossima. Tutte domande cui, presto o tardi, verrà data risposta. Lo scrive La Nazione.

