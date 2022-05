Franchi fortino della Fiorentina ma contro la Juve i viola hanno vinto solo 2 delle ultime 16 gare

Come riporta Goalist.it, tutti i precedenti e le curiosità della partita del Franchi tra Fiorentina e Juventus gara valida per la 38ª giornata del campionato di Serie A. Sono 165 le sfide tra Fiorentina e Juventus in Serie A, con ben 52 pareggi, 79 successi bianconeri e 34 dei viola.

I toscani hanno vinto solo 2 delle ultime 16 gare in campionato contro i piemontesi, il 22 dicembre 2020 e il 15 gennaio 2017. Al Franchi hanno pareggiato entrambe le ultime due sfide. La Fiorentina ha guadagnato 38 punti al Franchi in questo campionato, in caso di successo in questa sfida i viola salirebbero a quota 41 punti, dietro solo all’Inter in gare interne nel torneo in corso (42 in 18 partite). I viola potrebbero inoltre superare i 40 punti in casa in una singola stagione per la prima volta dal 2012/13 (43).

Dovesse chiudere la stagione davanti all’Atalanta, la Fiorentina potrebbe tornare a giocare una competizione europea per la prima volta dal 2016/17, quando uscì ai sedicesimi di finale di Europa League. La Juve chiuderà il campionato con al massimo 73 punti: peggior risultato per i bianconeri in una stagione di Serie A a partire dal 2010/11. González ha realizzato un gol in entrambe le ultime due gare di campionato, non ha mai

segnato fin qui in tre match di fila in stagione.

LEGGI ANCHE, LADY ODRIOZOLA: “NON SO SE ALVARO RESTERÀ ALLA FIORENTINA, DOPO LE VACANZE VEDIAMO. É AL 100%”