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Di Francesco dopo il trionfo Roma: "Il modulo? Pazza idea nata dopo la Fiorentina"

Come riporta stamani la Gazzetta dello Sport, l'idea del 3-5-2 che ha affossato il Barcellona è nata, in Eusebio Di Francesco, subito dopo la sconfitta interna maturata contro la Fiorentina: "Finalmen...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 aprile 2018 10:13
Di Francesco dopo il trionfo Roma: "Il modulo? Pazza idea nata dopo la Fiorentina" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Di Francesco
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Di Francesco
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Come riporta stamani la Gazzetta dello Sport, l'idea del 3-5-2 che ha affossato il Barcellona è nata, in Eusebio Di Francesco, subito dopo la sconfitta interna maturata contro la Fiorentina: "Finalmente raccogliamo i frutti del nostro lavoro. Giusto o sbagliato che sia, in Italia si guarda sempre al risultato e quindi, come mi prendo le critiche, stavolta accetto anche i complimenti. Io ci ho creduto, l’ho trasmesso al gruppo e ho provato a mettere i giocatori nelle condizioni migliori. Avevo pensieri positivi. Dopo il k.o. con la Fiorentina non ho dormito fino alle 5 e così, visto che sono un pazzo, ho studiato questo nuovo sistema di gioco in grado di mettere una pressione differente al Barça. Se fosse andata male mi avreste ammazzato. All’andata meritavamo 6,5, però stavolta abbiamo trascinato l’ambiente e meritiamo un 10 e lode contro una squadra che non aveva mai perso in questa Champions. Non è stata fortuna: ce lo siamo meritato. Non è nato un nuovo sistema di gioco, è nata una filosofia. L’Italia aveva bisogno di una squadra di caratura europea e abbiamo dimostrato di esserlo".

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