Di Francesco, domenica torna a Firenze un tecnico corteggiato spesso dai Della Valle per la Fiorentina

Lo ricordano il Corriere dello Sport e anche la Repubblica questa mattina. Eusebio Di Francesco è stato ad un passo dal diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. L’ex allenatore del Sassuolo ha...

Lo ricordano il Corriere dello Sport e anche la Repubblica questa mattina. Eusebio Di Francesco è stato ad un passo dal diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. L’ex allenatore del Sassuolo ha firmato per la Roma dopo aver rifiutato la Fiorentina. Ma tra i club rifiutati non c'è stata solo la squadra viola, il tecnico era stato seguito anche da Monaco, Zenit e Valencia. Ha deciso di andare alla Roma, squadra dove aveva giocato, per fare il salto di qualità. Domenica pomeriggio se la vedrà proprio contro i viola di Pioli, dopo essere stato lui a lungo il corteggiato da Corvino, incontrandolo anche a Firenze proprio a casa del direttore generale.