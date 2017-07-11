France Football, il Marsiglia di Rudi Garcia vuole Kalinic, pronti 20 milioni per la Fiorentina

Una richiesta che però dovrebbe essere rigettata al mittente dalla società viola che per il croato chiede 30 milioni

Secondo quanto riportato dal quotidiano France Football il Marsiglia di Rudi Garcia vuole portare in Francia Nikola Kalinic, il club francese è pronto ad offrire al club viola 20 milioni di euro. La Fiorentina, come visto anche con il Milan che ha chiesto il croato, farebbe partire il proprio attacca solo per una cifra vicina ai 30 milioni.