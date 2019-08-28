France Football, Caceres - Marsiglia non si farà. Non c'è intesa sull'ingaggio. Viola ad un passo..

Martin Caceres si avvicina alla Fiorentina. L'obiettivo di mercato viola per la difesa è stato, infatti, proposto al Marsiglia che però ha declinato l'offerta d'ingaggio. A riportarlo è il media trans...

A cura di Redazione Labaroviola 28 agosto 2019 22:36

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