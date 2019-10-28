(FOTO): tanti vip per il film di Batistuta: “Vi amo, ora ve lo posso dire”. Le foto

Di Gabriele Caldieron Questa sera al “Tuscany Hall” di Firenze sta andando di scena il film di Gabriel Omar Batistuta. Il film, chiamato “El Numero Nueve” ossia, il numero nove, è proiettato oggi per...

Di Gabriele Caldieron

Questa sera al “Tuscany Hall” di Firenze sta andando di scena il film di Gabriel Omar Batistuta. Il film, chiamato “El Numero Nueve” ossia, il numero nove, è proiettato oggi per la prima volta al pubblico dopo l’anteprima al festival del cinema in quel di Roma. Tanti i vip ed ex compagni presenti tra cui la moglie Irina, Francesco Toldo, Alberto Malusci, Giancarlo Antognoni, Eugenio Giani, Andrea Vannucci, Gianni De Magistris, l’assessore allo sport Cosimo Guccione e molti altri.

Batistuta emozionato, ha dichiarato prima dei consueti cori da stadio: “Vi amo, ora lo posso dire”. Con lui in foto con il produttore Marco Mazzinghi, il regista Pablo Benedetti, e Giovanni Bogani de La Nazione.

Queste le foto scattate per noi da Stefano Borgi: