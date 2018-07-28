(FOTO) Striscione della Curva Fiesole su Ponte alla Grazie: "I Della Valle se ne devono andare"

"L'unica cosa che questo progetto ha ancora da raccontare è che i Della Valle se ne devono andare". Uno striscione firmato curva Fiesole e affisso su Ponte alle Grazie a Firenze. D'altronde, che ci si...

"L'unica cosa che questo progetto ha ancora da raccontare è che i Della Valle se ne devono andare". Uno striscione firmato curva Fiesole e affisso su Ponte alle Grazie a Firenze. D'altronde, che ci sia una spaccatura tra una parte della tifoseria e l'attuale proprietà della Fiorentina, è noto. E il comunicato diffuso nei giorni scorsi dal gruppo di ultras "Unonoveduesei" ha tracciato un solco mettendo fine alla tregua seguita dopo la scomparsa del capitano Davide Astori. Così spunta anche questo striscione, che fa riferimento alle parole del patron Andrea Della Valle che in ritiro a Moena aveva rilanciato sul progetto della Fiorentina.

Repubblica.it