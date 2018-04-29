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FOTO, Simeone si prende il pallone e la squadra festeggia sotto la Fiesole

Serata perfetta per Giovanni Simeone che a fine partita si è portato a casa il pallone. Ecco la fotocronaca del saluto del bomber sotto la Fiesole e i festeggiamenti della squadra violaFirenze, stadio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 aprile 2018 20:20
FOTO, Simeone si prende il pallone e la squadra festeggia sotto la Fiesole - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Serata perfetta per Giovanni Simeone che a fine partita si è portato a casa il pallone. Ecco la fotocronaca del saluto del bomber sotto la Fiesole e i festeggiamenti della squadra viola

Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone

Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone

Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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