FOTO, Simeone si prende il pallone e la squadra festeggia sotto la Fiesole
Serata perfetta per Giovanni Simeone che a fine partita si è portato a casa il pallone. Ecco la fotocronaca del saluto del bomber sotto la Fiesole e i festeggiamenti della squadra violaFirenze, stadio...
A cura di Redazione Labaroviola
29 aprile 2018 20:20
Serata perfetta per Giovanni Simeone che a fine partita si è portato a casa il pallone. Ecco la fotocronaca del saluto del bomber sotto la Fiesole e i festeggiamenti della squadra viola