(FOTO) Ribery è già guarito e torna in campo per allenarsi. Il racconto

Dopo un po’ di tempo per l’infortunio subito per l’intervento di Barella a San Siro, si è rivisto ai campini Franck Ribery. Il campione francese, tornato da Monaco, si è infatti allenato regolarmente sui terreni di gioco del CS Davide Astori, insieme ai giocatori non impegnati in nazionale.

Questa la foto postata dalla Fiorentina che testimonia la presenza del 7 viola:

