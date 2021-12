Foto racconto, Vlahovic segna, dedica il gol ai tifosi della Fiorentina e va ad abbracciare Italiano

Quella contro la Salernitana è stata indubbiamente una giornata speciale per Dusan Vlahovic che ha segnato una doppietta a coronare una prestazione super sua e di tutta la Fiorentina. Di seguito le foto di Labaro Viola sull’esultanze del bomber viola e l’abbraccio con Italiano che a fine partita ha raccontato come il bomber serbo lo abbia ringraziato per aver fatto gol proprio grazie ad uno schema provato e riprovato in allenamento

