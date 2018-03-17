Labaro Viola

FOTO, L'omaggio di Napoli per Astori, murales tra le via della città

Napoli e i napoletani omaggiato e ricordano così il capitano della Fiorentina Davide Astori, questo il murales che simboleggia il calciatore numero 13 salire al cielo con la scritta "Napoli non diment...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 marzo 2018 17:19
FOTO, L'omaggio di Napoli per Astori, murales tra le via della città -
News
Fiorentina
Napoli
Astori
Condividi

Napoli e i napoletani omaggiato e ricordano così il capitano della Fiorentina Davide Astori, questo il murales che simboleggia il calciatore numero 13 salire al cielo con la scritta "Napoli non dimentica". Ecco la foto

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok