FOTO, L'omaggio di Napoli per Astori, murales tra le via della città
Napoli e i napoletani omaggiato e ricordano così il capitano della Fiorentina Davide Astori, questo il murales che simboleggia il calciatore numero 13 salire al cielo con la scritta "Napoli non diment...
A cura di Redazione Labaroviola
17 marzo 2018 17:19
Napoli e i napoletani omaggiato e ricordano così il capitano della Fiorentina Davide Astori, questo il murales che simboleggia il calciatore numero 13 salire al cielo con la scritta "Napoli non dimentica". Ecco la foto