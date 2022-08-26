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(FOTO), l'indizio della Fiorentina sull'arrivo di Barak: spunta un Goku Super Saiyan

L'ultimo colpo piazzato dalla Fiorentina è in arrivo a Firenze

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 agosto 2022 08:43
(FOTO), l'indizio della Fiorentina sull'arrivo di Barak: spunta un Goku Super Saiyan -
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MILAN, ITALY - OCTOBER 16: Antonin Barak of Hellas Verona celebrates after scoring to give the side a 2-0 lead during the Serie A match between AC Milan and Hellas Verona FC at Stadio Giuseppe Meazza on October 16, 2021 in Milan, Italy. (Photo by Jonathan

Antonin Barak è in arrivo a Firenze, l'indizio arriva direttamente dai social della Fiorentina che ha pubblicato una foto di Goku Super Saiyan.

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