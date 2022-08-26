(FOTO), l'indizio della Fiorentina sull'arrivo di Barak: spunta un Goku Super Saiyan
L'ultimo colpo piazzato dalla Fiorentina è in arrivo a Firenze
A cura di Redazione Labaroviola
26 agosto 2022 08:43
Antonin Barak è in arrivo a Firenze, l'indizio arriva direttamente dai social della Fiorentina che ha pubblicato una foto di Goku Super Saiyan.
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