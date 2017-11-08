FOTO, la bambina con la maglia della Fiorentina ha freddo? Florenzi si toglie la giacca e la copre
Una bella immagine dopo certe polemiche nel post partita di Fiorentina-Roma. Infatti il calciatore della Roma Alessandro Florenzi nell'immediato pre partita, al momento dell'ingresso in campo, vedendo...
A cura di Redazione Labaroviola
08 novembre 2017 19:45
Una bella immagine dopo certe polemiche nel post partita di Fiorentina-Roma. Infatti il calciatore della Roma Alessandro Florenzi nell'immediato pre partita, al momento dell'ingresso in campo, vedendo infreddolita la bambina con la maglia della Fiorentina che portava per mano, si è tolto la sua giacca per coprire la bambina. Un bel gesto che fa sorridere quello di Florenzi.