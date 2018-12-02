FOTO, Jorgensen in Fiesole durante Fiorentina-Juventus. Saluti e abbracci per tutti

Un ultras speciale al Franchi di Firenze: stiamo parlando di Martin Jorgensen che ha mantenuto la promessa e ha visto la sfida con la Juventus in curva Fiesole. L'ex centrocampista danese, idolo dei t...

A cura di Redazione Labaroviola 02 dicembre 2018 17:16

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