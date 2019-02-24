(FOTO) Fiorentina insultata da tifosi di tutte le squadre di A. "Siete peggio della Juve"
Dopo la partita molti tifosi di tante squadre di Serie A, si sono scagliati contro la Fiorentina sui social network. Nel mirino il discusso rigore concesso alla Fiorentina al 100' minuto di gioco. Que...
A cura di Lorenzo Bigiotti
24 febbraio 2019 23:28
Dopo la partita molti tifosi di tante squadre di Serie A, si sono scagliati contro la Fiorentina sui social network. Nel mirino il discusso rigore concesso alla Fiorentina al 100' minuto di gioco. Questi i commenti maggiormente rilevanti, ripresi dalla pagina FB di Sky Sport