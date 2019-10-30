Foto, Fiorentina arrivata al Mapei Stadium. Presente Commisso al seguito della squadra

Pochi minuti fa anche la Fiorentina è arrivata al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La squadra gigliata è arrivata allo stadio insieme al presidente Rocco Commisso il quale una volta entrato sul terreno...

Pochi minuti fa anche la Fiorentina è arrivata al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La squadra gigliata è arrivata allo stadio insieme al presidente Rocco Commisso il quale una volta entrato sul terreno da gioco si è diretto sotto il settore riservato ai tifosi della Fiorentina.