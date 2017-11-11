FOTO, esordio vincente per Pezzella da titolare con la maglia dell'Argentina contro la Russia
Pomeriggio da ricordare per German Pezzella. Il difensore della Fiorentina ha giocato titolare con la sua nazionale nella partita contro la Russia vinta 0-1 con gol al minuto 86 di Aguero. 90 minuti d...
A cura di Redazione Labaroviola
11 novembre 2017 21:02
Pomeriggio da ricordare per German Pezzella. Il difensore della Fiorentina ha giocato titolare con la sua nazionale nella partita contro la Russia vinta 0-1 con gol al minuto 86 di Aguero. 90 minuti disputati per il difensore viola. Ecco le foto dell'apparizione con l'albiceleste di Pezzella