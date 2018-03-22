FOTO, Antognoni e Batistuta con la maglia viola, la storia della Fiorentina in una sola foto
Giancarlo Antognoni ha incontrato a Firenze Gabriel Omar Batistuta, in occasione della venuta in Italia della stella argentina per la partita del cuore giocata ieri a Roma, ecco la foto dei due che ra...
A cura di Redazione Labaroviola
23 marzo 2018 00:43
Giancarlo Antognoni ha incontrato a Firenze Gabriel Omar Batistuta, in occasione della venuta in Italia della stella argentina per la partita del cuore giocata ieri a Roma, ecco la foto dei due che rappresentano la storia viola. I due idoli di tutti i tifosi gigliati