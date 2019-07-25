Formazioni ufficiali, out Chiesa. Confermato Vlahovic che supera nelle gerarchie Simeone...
Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Benfica, valevole per l'Internatiol Champions Cup:Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Ranieri, Terzic; Castrovilli, Cristoforo, Benassi; S...
A cura di Redazione Labaroviola
25 luglio 2019 02:18
Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Benfica, valevole per l'Internatiol Champions Cup:
Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Ranieri, Terzic; Castrovilli, Cristoforo, Benassi; Sottil, Vlahovic, Saponara.
Benfica (4-2-3-1): Zlobin; Tavares, Ruben, Ferro, Grimaldo; Florentino, Gabriel; Pizzi, Rafa, Rot; Seferovic.
Assenza particolare di Chiesa, che è ancora fuori nonostante abbia recuperato dall'infortunio e sia rientrato lo stesso giorno di Milenkovic che giocherà