Formazioni ufficiali Fiorentina-Vicenza: Pioli stravolge la formazione
Fiorentina (4-3-3): Dragowski, Venuti, Ceccherini, Hristov, Hancko, Cristoforo, Meli, Beloko, Montiel, Sottil, Vlahovic. A disp.: Ghidotti, Brancolini, Diks, Olivera, Benassi, Baez, Thereau. All.: Pio...
Fiorentina (4-3-3): Dragowski, Venuti, Ceccherini, Hristov, Hancko, Cristoforo, Meli, Beloko, Montiel, Sottil, Vlahovic. A disp.: Ghidotti, Brancolini, Diks, Olivera, Benassi, Baez, Thereau. All.: Pioli.
Real Vicenza (4-3-3): Ikonomopolous, Palmasto, Victoria, Ibrahmkadic, Mc Ivor, Koumalatsios, Stavrianos, Da Silva, Hakulandaba, Massari, Contini. A disp.: Martinez, Gilles, Olaniran, Sullivan, Dowlin, De Leonardis, Cuni, Sagaria, Parizeau, Vacaj, Adamakis, Touretzoglu, Fasteen, Cuello, Lopez. All.: Chalmers.
Arbitro: Dondola Nicola della sezione di Cormons.
Assistenti: Lazzaroni e Ferrari.