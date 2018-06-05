Formazioni ufficiali di Atalanta-Fiorentina, semifinale scudetto primavera

Sono state rese note le formazioni ufficialli della gara tra Atalanta e Fiorentina valevole come semifinale dello scudetto di Primavera 1. Pesano per la Dea le assenze di Barrow e BastoniATALANTA (4-3...

A cura di Redazione Labaroviola 05 giugno 2018 17:13

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