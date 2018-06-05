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Formazioni ufficiali di Atalanta-Fiorentina, semifinale scudetto primavera

Sono state rese note le formazioni ufficialli della gara tra Atalanta e Fiorentina valevole come semifinale dello scudetto di Primavera 1. Pesano per la Dea le assenze di Barrow e BastoniATALANTA (4-3...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 giugno 2018 17:13
Formazioni ufficiali di Atalanta-Fiorentina, semifinale scudetto primavera -
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Sono state rese note le formazioni ufficialli della gara tra Atalanta e Fiorentina valevole come semifinale dello scudetto di Primavera 1. Pesano per la Dea le assenze di Barrow e Bastoni

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Zortea, Del Prato, Alari, Migliorelli; Melegoni, Bolis, Colpani; Kulusevski, Latte Lath, Mallamo.

FIORENTINA (4-3-3): Cerofolini; Ferrarini, Hristov, Ranieri, Pinto; Diakhaté, Valencic, Lakti; Maganjic, Gori, Sottil.

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