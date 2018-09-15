FORMAZIONE UFFICIALE VIOLA: EYSSERIC METTE PJACA IN PANCHINA, DRAGO IN PORTA
Ecco la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita al San Paolo contro il Napoli. Ecco le scelte di Stefano Pioli:Dragowski, Milenkovic, Hugo, Pezzella, Biraghi, Gerson, Veretout, Benassi, C...
A cura di Redazione Labaroviola
15 settembre 2018 16:46
Ecco la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita al San Paolo contro il Napoli. Ecco le scelte di Stefano Pioli:
Dragowski, Milenkovic, Hugo, Pezzella, Biraghi, Gerson, Veretout, Benassi, Chiesa, Eysseric, Simeone.