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FORMAZIONE UFFICIALE VIOLA: EYSSERIC METTE PJACA IN PANCHINA, DRAGO IN PORTA

Ecco la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita al San Paolo contro il Napoli. Ecco le scelte di Stefano Pioli:Dragowski, Milenkovic, Hugo, Pezzella, Biraghi, Gerson, Veretout, Benassi, C...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 settembre 2018 16:46
FORMAZIONE UFFICIALE VIOLA: EYSSERIC METTE PJACA IN PANCHINA, DRAGO IN PORTA - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
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Ecco la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita al San Paolo contro il Napoli. Ecco le scelte di Stefano Pioli:

Dragowski, Milenkovic, Hugo, Pezzella, Biraghi, Gerson, Veretout, Benassi, Chiesa, Eysseric, Simeone.

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