Formazione ufficiale Italia: Chiesa e Biraghi titolari. Ecco gli undici scelti da Mancini
Queste le formazioni di Italia-Portogallo valida per la Nations League.ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne.All. Ma...
A cura di Redazione Labaroviola
17 novembre 2018 19:52
Queste le formazioni di Italia-Portogallo valida per la Nations League.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne.
All. Mancini
PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Fonte, Dias, Mario Rui; Neves, Carvalho, Pizzi; Bernardo Silva, André Silva, Bruma.
All. Santos