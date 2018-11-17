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Formazione ufficiale Italia: Chiesa e Biraghi titolari. Ecco gli undici scelti da Mancini

Queste le formazioni di Italia-Portogallo valida per la Nations League.ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne.All. Ma...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 novembre 2018 19:52
Formazione ufficiale Italia: Chiesa e Biraghi titolari. Ecco gli undici scelti da Mancini -
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Chiesa
Biraghi
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Queste le formazioni di Italia-Portogallo valida per la Nations League.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne.
All. Mancini

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Fonte, Dias, Mario Rui; Neves, Carvalho, Pizzi; Bernardo Silva, André Silva, Bruma.
All. Santos

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