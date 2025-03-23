Formazione ufficiale dell'Italia, Kean confermato dal '1 per ribaltare la sconfitta dell'andata a San Siro

L'attaccante viola partirà titolare nuovamente stasera a Dortmund per portare gli azzurri ai quarti di Nations League

E' stata diramata la formazione ufficiale dell'Italia che a Dortmund giocherà il quarto di finale di ritorno contro la Germania dopo la sfida d'andata di San Siro, in cui gli azzurri hanno perso per 2-1. Confermato in avanti l'attaccante viola Moise Kean che avrà il compito di provare a ribaltare la gara di andata e di trovare una rete che in azzurro gli manca da un po' di tempo e stasera potrebbe essere la serata giusta per invertire la rotta. Panchina per Comuzzo.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Politano, Barella, Ricci; Tonali, Udogie, Maldini, Kean