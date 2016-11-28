FORMAZIONE UFF: SOUSA SCEGLIE ANCORA IL 4-2-3-1, IN DIFESA SALCEDO, FUORI VECINO
Diramata la formazione ufficiale della Fiorentina per la sfida contro l'Inter a San Siro in programma alle ore 21, questi gli undici scelti da Paulo Sousa:Tatarusanu, Salcedo, Gonzalo, Astori, Milic,...
A cura di Redazione Labaroviola
28 novembre 2016 19:59
Diramata la formazione ufficiale della Fiorentina per la sfida contro l'Inter a San Siro in programma alle ore 21, questi gli undici scelti da Paulo Sousa:
Tatarusanu, Salcedo, Gonzalo, Astori, Milic, Badelj, Borja Valero, Tello, Ilicic, Bernardeschi, Kalinic