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FORMAZIONE UFF: SOUSA SCEGLIE ANCORA IL 4-2-3-1, IN DIFESA SALCEDO, FUORI VECINO

Diramata la formazione ufficiale della Fiorentina per la sfida contro l'Inter a San Siro in programma alle ore 21, questi gli undici scelti da Paulo Sousa:Tatarusanu, Salcedo, Gonzalo, Astori, Milic,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 novembre 2016 19:59
FORMAZIONE UFF: SOUSA SCEGLIE ANCORA IL 4-2-3-1, IN DIFESA SALCEDO, FUORI VECINO - Firenze, stadio Artemio Franchi, 18.09.2016, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 18.09.2016, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Diramata la formazione ufficiale della Fiorentina per la sfida contro l'Inter a San Siro in programma alle ore 21, questi gli undici scelti da Paulo Sousa:

Tatarusanu, Salcedo, Gonzalo, Astori, Milic, Badelj, Borja Valero, Tello, Ilicic, Bernardeschi, Kalinic

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