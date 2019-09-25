Formazione, si ritorna al 4-3-3. Davanti uno tra Boateng e Vlahovic. Ribery...

Secondo Stadio, dopo due buone prestazioni con il 3-5-2 si passa al 4-3-3. In porta confermatissimo Dragowski, a sinistra Caceres, Milenkovic, Pezzella e Lirola in difesa. A centrocampo Montella confe...

Secondo Stadio, dopo due buone prestazioni con il 3-5-2 si passa al 4-3-3. In porta confermatissimo Dragowski, a sinistra Caceres, Milenkovic, Pezzella e Lirola in difesa. A centrocampo Montella confermerà Badelj affiancandogli Castrovilli e Pulgar, con Benassi ancora out. Vlahovic è in ballottaggio ma favorito su Boateng, per affiancare Ribery e Chiesa