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Formazione, si ritorna al 4-3-3. Davanti uno tra Boateng e Vlahovic. Ribery...

Secondo Stadio, dopo due buone prestazioni con il 3-5-2 si passa al 4-3-3. In porta confermatissimo Dragowski, a sinistra Caceres, Milenkovic, Pezzella e Lirola in difesa. A centrocampo Montella confe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 settembre 2019 12:11
Formazione, si ritorna al 4-3-3. Davanti uno tra Boateng e Vlahovic. Ribery... - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Vlahovic
Boateng
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Secondo Stadio, dopo due buone prestazioni con il 3-5-2 si passa al 4-3-3. In porta confermatissimo Dragowski, a sinistra Caceres, Milenkovic, Pezzella e Lirola in difesa. A centrocampo Montella confermerà Badelj affiancandogli Castrovilli e Pulgar, con Benassi ancora out. Vlahovic è in ballottaggio ma favorito su Boateng, per affiancare Ribery e Chiesa

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