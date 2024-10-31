FORMAZIONE FIORENTINA: QUARTA IN DIFESA, RICHARDSON NEL MEZZO, SOTTIL ESTERNO

La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Genoa, calcio di inizio alle ore 18.30 al Marassi

La Fiorentina di scena a Genova per la decima giornata di serie A, la squadra viola affronta il Genoa al Marassi. Il tecnico Raffaele Palladino deve fare a meno di Kean e Cataldi che non sono al meglio, in più mancano anche i lungodegenti Gudmundsson e Pongracic, questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

De Gea, Dodò, Quarta, Ranieri, Gosens, Richardson, Bove, Colpani, Beltran, Sottil, Kouamè

L'INDISCREZIONE CHE ARRIVA DALL'ARGENTINA

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