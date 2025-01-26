FORMAZIONE FIORENTINA: PONGRACIC TITOLARE. BELTRAN E GUDMUNDSSON INSIEME

La formazione ufficiale della Fiorentina contro la Lazio. La scelte di Raffaele Palladino e gli undici titolari viola

La Fiorentina scende in campo allo stadio Olimpico di Roma per la sfida contro la Lazio, Raffaele Palladino deve fare a meno di Cataldi e Colpani non al meglio della condizione, ma sono fuori anche Ikonè e Biraghi perchè fuori dal progetto. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens, Adli, Mandragora, Folorunsho, Gudmundsson, Beltran, Kean

LA FIORENTINA HA CHIUSO PER PABLO MARI, LE ULTIME

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