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FORMAZIONE FIORENTINA: GUDMUNDSSON ESCLUSO. FUORI ANCHE GOSENS, COLPANI E CATALDI

La formazione ufficiale della Fiorentina che scenderà in campo allo stadio Franchi contro il Napoli di Conte

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 gennaio 2025 17:07
FORMAZIONE FIORENTINA: GUDMUNDSSON ESCLUSO. FUORI ANCHE GOSENS, COLPANI E CATALDI - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Fiorentina di scena allo stadio Franchi dove va in scena lo scontro contro il Napoli di Antonio Conte. Raffaele Palladino deve fare a meno di Quarta e Biraghi, il primo è ormai prossimo a partire per l'Argentina, direzione River Plate (operazione chiusa per 6,5 milioni più 1,5 di bonus), il secondo è ormai fuori dal progetto. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina

De Gea, Moreno, Comuzzo, Ranieri, Dodò, Parisi, Adli, Mandragora, Beltran, Sottil, Kean

L'ANNUNCIO DI PEDULLÀ SUL MERCATO DELLA FIORENTINA 

https://www.labaroviola.com/pedulla-la-fiorentina-fara-3-4-acquisti-e-altrettante-cessioni-calvert-lewin-chiede-almeno-3-milioni/283371/

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