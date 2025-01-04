FORMAZIONE FIORENTINA: GUDMUNDSSON ESCLUSO. FUORI ANCHE GOSENS, COLPANI E CATALDI

La formazione ufficiale della Fiorentina che scenderà in campo allo stadio Franchi contro il Napoli di Conte

Fiorentina di scena allo stadio Franchi dove va in scena lo scontro contro il Napoli di Antonio Conte. Raffaele Palladino deve fare a meno di Quarta e Biraghi, il primo è ormai prossimo a partire per l'Argentina, direzione River Plate (operazione chiusa per 6,5 milioni più 1,5 di bonus), il secondo è ormai fuori dal progetto. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina

De Gea, Moreno, Comuzzo, Ranieri, Dodò, Parisi, Adli, Mandragora, Beltran, Sottil, Kean

L'ANNUNCIO DI PEDULLÀ SUL MERCATO DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/pedulla-la-fiorentina-fara-3-4-acquisti-e-altrettante-cessioni-calvert-lewin-chiede-almeno-3-milioni/283371/