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FORMAZIONE FIORENTINA: GUDMUNDSSON E BELTRAN TITOLARI, FUORI SOTTIL. KEAN DAVANTI

La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Bologna. Calcio di inizio alle ore 15 allo stadio Dall'Ara

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 dicembre 2024 13:50
FORMAZIONE FIORENTINA: GUDMUNDSSON E BELTRAN TITOLARI, FUORI SOTTIL. KEAN DAVANTI - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 01.12.2024, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 01.12.2024, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Fiorentina in campo allo stadio Dall'Ara di Bologna per affrontare la squadra rossoblù, calcio di inizio alle ore 15. Palladino non è presente per la perdita della mamma, squadra affidata a Citterio. Assenti Biraghi per scelta tecnica e Pongracic per infortunio. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina

De Gea, Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Cataldi, Adlì, Colpani, Gudmundsson, Beltran, Kean

GRAVE LUTTO PER PALLADINO, TORNA A CASA, IN PANCHINA CI VA CITTERIO

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