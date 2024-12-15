FORMAZIONE FIORENTINA: GUDMUNDSSON E BELTRAN TITOLARI, FUORI SOTTIL. KEAN DAVANTI
La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Bologna. Calcio di inizio alle ore 15 allo stadio Dall'Ara
A cura di Redazione Labaroviola
15 dicembre 2024 13:50
Fiorentina in campo allo stadio Dall'Ara di Bologna per affrontare la squadra rossoblù, calcio di inizio alle ore 15. Palladino non è presente per la perdita della mamma, squadra affidata a Citterio. Assenti Biraghi per scelta tecnica e Pongracic per infortunio. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina
De Gea, Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Cataldi, Adlì, Colpani, Gudmundsson, Beltran, Kean
GRAVE LUTTO PER PALLADINO, TORNA A CASA, IN PANCHINA CI VA CITTERIO
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