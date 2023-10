Fiorentina che scende in campo alle ore 20.45 in casa contro il Cagliari, Italiano alle prese con delle condizioni non perfette di Biraghi dopo la distorsione di Frosinone. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

Terracciano, Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi, Arthur, Duncan, Bonaventura, Nico Gonzalez, Brekalo, Beltran

