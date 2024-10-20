FORMAZIONE FIORENTINA: ADLI, BOVE A CATALDI NEL MEZZO. COMUZZO IN DIFESA, GUD IN ATTACCO
La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Lecce. Si gioca alle ore 15 allo stadio Via del Mare
A cura di Redazione Labaroviola
20 ottobre 2024 13:37
Fiorentina di scena a Lecce dove incontrerà la squadra giallorossa alle ore 15 allo stadio Via del Mare. Palladino deve fare a meno di Pongracic e Mandragora, infortunati. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina
De Gea, Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Cataldi, Bove, Adli, Colpani, Gudmundsson, Kean
RETROSCENA NICO PAZ-FIORENTINA
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