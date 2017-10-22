FORM. UFFICIALI: PIOLI CONFERMA I SUOI TITOLARI, BENASSI IN POSIZIONE PIÙ AVANZATA
Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali con le quali la Fiorentina ed il Benevento si sfideranno allo stadio Vigorito. Le scelte di Stefano Pioli e di Marco Baroni.BENEVENTO: Brignoli, Let...
Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali con le quali la Fiorentina ed il Benevento si sfideranno allo stadio Vigorito. Le scelte di Stefano Pioli e di Marco Baroni.
BENEVENTO: Brignoli, Letizia, Djimsiti, Cataldi, Ciciretti, Chibsah, Viola, Gyamfi, Memushaj, Venuti, Iemmello. A disp. Belec, Del Pinto, Coda, Di Chiara, Kanoute, Parigini. Puscas, Lazaar. Lombardi, Armenteros, Gravillon. All. Baroni
FIORENTINA: Sportiello, Laurini, Astori, Pezzella, Biraghi, Veretout, Badelj, Chiesa, Benassi, Thereau, Simeone. A disp. Cerofolini, Dragowski, Milenkvic, Sanchez, Eysseric, Hagi, Olivera, Cristoforo, Lo Faso, Babacar, Hugo, Gaspar. All. Pioli