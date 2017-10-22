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FORM. UFFICIALI: PIOLI CONFERMA I SUOI TITOLARI, BENASSI IN POSIZIONE PIÙ AVANZATA

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali con le quali la Fiorentina ed il Benevento si sfideranno allo stadio Vigorito. Le scelte di Stefano Pioli e di Marco Baroni.BENEVENTO: Brignoli, Let...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 ottobre 2017 13:59
FORM. UFFICIALI: PIOLI CONFERMA I SUOI TITOLARI, BENASSI IN POSIZIONE PIÙ AVANZATA - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali con le quali la Fiorentina ed il Benevento si sfideranno allo stadio Vigorito. Le scelte di Stefano Pioli e di Marco Baroni.

BENEVENTO: Brignoli, Letizia, Djimsiti, Cataldi, Ciciretti, Chibsah, Viola, Gyamfi, Memushaj, Venuti, Iemmello. A disp. Belec, Del Pinto, Coda, Di Chiara, Kanoute, Parigini. Puscas, Lazaar. Lombardi, Armenteros, Gravillon. All. Baroni

FIORENTINA: Sportiello, Laurini, Astori, Pezzella, Biraghi, Veretout, Badelj, Chiesa, Benassi, Thereau, Simeone. A disp. Cerofolini, Dragowski, Milenkvic, Sanchez, Eysseric, Hagi, Olivera, Cristoforo, Lo Faso, Babacar, Hugo, Gaspar. All. Pioli

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