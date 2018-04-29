Labaro Viola

FORM. UFFICIALE VIOLA: BADELJ TORNA, SAPONARA TITOLARE, MILENKOVIC AL CENTRO

Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina e Napoli per la partita in programma alle 18 al Franchi di Firenze:Fiorentina (4-3-2-1): Sportiello; Laurini, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Veretout, Bade...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 aprile 2018 16:57
FORM. UFFICIALE VIOLA: BADELJ TORNA, SAPONARA TITOLARE, MILENKOVIC AL CENTRO - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Milenkovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Milenkovic
News
Fiorentina
Formazione Ufficiale
Primo Piano
Milenkovic
Condividi

Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina e Napoli per la partita in programma alle 18 al Franchi di Firenze:

Fiorentina (4-3-2-1): Sportiello; Laurini, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Veretout, Badelj, Benassi; Saponara, Chiesa; Simeone.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok