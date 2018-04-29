FORM. UFFICIALE VIOLA: BADELJ TORNA, SAPONARA TITOLARE, MILENKOVIC AL CENTRO
Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina e Napoli per la partita in programma alle 18 al Franchi di Firenze:Fiorentina (4-3-2-1): Sportiello; Laurini, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Veretout, Bade...
A cura di Redazione Labaroviola
29 aprile 2018 16:57
Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina e Napoli per la partita in programma alle 18 al Franchi di Firenze:
Fiorentina (4-3-2-1): Sportiello; Laurini, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Veretout, Badelj, Benassi; Saponara, Chiesa; Simeone.
Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.