La Fiorentina di Vincenzo Italiano è pronta alle ore 20:45 a scendere in campo contro il Milan all’Artemio Franchi. Viola privi di tre difensori centrali, Martinez Quarta e Milenkovic assenti per squalifica, Nastasic per infortunio. Torna in panchina Gonzalez, guarito dal Covid-19. Ecco la formazione ufficiale dei viola: