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FORM. UFFICIALE: SOUSA SCEGLIE CRISTOFORO E TOMOVIC, SENZA CHIESA E SAPONARA

Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Bologna in programma alle 15 al Franchi, ecco le scelte di Paulo Sousa: Tatarusanu; Tomovic, Sanchez, Astori; Tello, Badelj, Bo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 aprile 2017 14:06
FORM. UFFICIALE: SOUSA SCEGLIE CRISTOFORO E TOMOVIC, SENZA CHIESA E SAPONARA - Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Bologna in programma alle 15 al Franchi, ecco le scelte di Paulo Sousa: Tatarusanu; Tomovic, Sanchez, Astori; Tello, Badelj, Borja Valero, Milic; Ilicic, Cristoforo; Kalinic.

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