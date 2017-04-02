FORM. UFFICIALE: SOUSA SCEGLIE CRISTOFORO E TOMOVIC, SENZA CHIESA E SAPONARA
Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Bologna in programma alle 15 al Franchi, ecco le scelte di Paulo Sousa: Tatarusanu; Tomovic, Sanchez, Astori; Tello, Badelj, Bo...
A cura di Redazione Labaroviola
02 aprile 2017 14:06
Questa la formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro il Bologna in programma alle 15 al Franchi, ecco le scelte di Paulo Sousa: Tatarusanu; Tomovic, Sanchez, Astori; Tello, Badelj, Borja Valero, Milic; Ilicic, Cristoforo; Kalinic.