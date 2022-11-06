FORM.UFFICIALE: QUARTA CON MILENKOVIC, A CENTROCAMPO C'È DUNCAN, FUORI AMRABAT
La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la Sampdoria al Marassi di Genova, le scelte di Italiano
A cura di Redazione Labaroviola
06 novembre 2022 13:57
Fiorentina di scena a Genova sul campo della Sampdoria a Marassi, Italiano deve fare a meno di Nico Gonzalez e Sottil ancora fuori per infortunio, questa la formazione ufficiale della Fiorentina:
Terracciano, Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Mandragora, Duncan, Bonaventura, Ikonè, Kouamè, Jovic
IL BRUTTO GESTO DELLA CURVA DELL'ATALANTA
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