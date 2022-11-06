Labaro Viola

FORM.UFFICIALE: QUARTA CON MILENKOVIC, A CENTROCAMPO C'È DUNCAN, FUORI AMRABAT

La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la Sampdoria al Marassi di Genova, le scelte di Italiano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 novembre 2022 13:57
FORM.UFFICIALE: QUARTA CON MILENKOVIC, A CENTROCAMPO C'È DUNCAN, FUORI AMRABAT - Firenze, stadio A.Franchi, 14.08.2022, Fiorentina-Cremonese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.08.2022, Fiorentina-Cremonese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Primo Piano
Sampdoria
Condividi

Firenze, stadio A.Franchi, 18.09.2022, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Fiorentina di scena a Genova sul campo della Sampdoria a Marassi, Italiano deve fare a meno di Nico Gonzalez e Sottil ancora fuori per infortunio, questa la formazione ufficiale della Fiorentina:

Terracciano, Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Mandragora, Duncan, Bonaventura, Ikonè, Kouamè, Jovic

IL BRUTTO GESTO DELLA CURVA DELL'ATALANTA

https://www.labaroviola.com/elmas-segna-e-la-curva-dellatalanta-gli-lancia-contro-un-bicchiere-di-birra-che-poi-entra-in-campo/191430/

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok