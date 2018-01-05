FORM. UFFICIALE. PIOLI SCEGLIE IL 4-3-3, TORNA CHIESA TITOLARE, PEZZELLA STRINGE I DENTI. I TERZINI...
Alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze si sfidano Fiorentina e Inter nell'anticipo della prima giornata del girone di ritorno. Queste le scelte di Stefano Pioli per la squadra viola, non ci...
A cura di Redazione Labaroviola
05 gennaio 2018 19:30
Alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze si sfidano Fiorentina e Inter nell'anticipo della prima giornata del girone di ritorno. Queste le scelte di Stefano Pioli per la squadra viola, non ci sono sorprese, confermato il 4-3-3 scelto anche nella partita contro il Milan. Ecco i titolari:
Sportiello, Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi, Badelj, Veretout, Benassi, Chiesa, Thereau, Simeone