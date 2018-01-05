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FORM. UFFICIALE. PIOLI SCEGLIE IL 4-3-3, TORNA CHIESA TITOLARE, PEZZELLA STRINGE I DENTI. I TERZINI...

Alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze si sfidano Fiorentina e Inter nell'anticipo della prima giornata del girone di ritorno. Queste le scelte di Stefano Pioli per la squadra viola, non ci...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 gennaio 2018 19:30
FORM. UFFICIALE. PIOLI SCEGLIE IL 4-3-3, TORNA CHIESA TITOLARE, PEZZELLA STRINGE I DENTI. I TERZINI... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
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Alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze si sfidano Fiorentina e Inter nell'anticipo della prima giornata del girone di ritorno. Queste le scelte di Stefano Pioli per la squadra viola, non ci sono sorprese, confermato il 4-3-3 scelto anche nella partita contro il Milan. Ecco i titolari:

Sportiello, Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi, Badelj, Veretout, Benassi, Chiesa, Thereau, Simeone

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